Paura a Sarroch, alcuni malviventi rubano legna e appiccano un incendio

Sarroch – Rubano legna e appiccano un rogo che degenera in un vasto incendio: intensa mattinata di lavoro per le squadre operative che si sono prodigate per limitare i danni a “Su Gattu Aresti”.

Fiamme altissime, sul luogo è intervenuto anche un elicottero giunto da Oristano oltre la compagnia dei barracelli di Sarroch, i vigili del fuoco e la forestale di Pula. A raccontare l’accaduto sono i barracelli che, oltre a dare notizia di questo dell’incendio boschivo, vogliono evidenziare “che c’è sempre il “Pierino” di turno che procurandosi della legna abusivamente e dando fuoco ai rami tagliati ha leso il nostro territorio”.

Insomma, atti imprudenti e scellerati che hanno messo a serio rischio tutta la zona a causa del forte vento che ha alimentato le fiamme.