Paura a Sanluri, in fiamme un semirimorchio carico di rotoballe di fieno

La squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sanluri è intervenuta nel primo pomeriggio di oggi per l’incendio di un semirimorchio carico di rotoballe di fieno in sosta in una piazzola di via Zurru a Sanluri. Gli operatori Vigili del Fuoco giunti sul posto con due automezzi, hanno delimitato l’area e provveduto allo spegnimento delle fiamme che hanno coinvolto l’intero rimorchio e il carico di fieno.

Terminate le operazioni di messa in sicurezza dell’area e gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause dell’accaduto. Nessuna persona risulta coinvolta.

