Auto contro un pick up: un ferito grave a San Vito. L’incidente sulla Strada Provinciale 99, intorno alle ore 16:30, quando la sala operativa 115 del Comando Vigili del fuoco di Cagliari, ha ricevuto la richiesta d’intervento dal Servizio emergenza territoriale

Sul luogo dell’evento è stata inviata la Squadra dei Vigili dal distaccamento di San Vito. Le unità hanno provveduto alla messa in sicurezza dello scenario ed estratto il conducente dell’utilitaria dalle lamiere, con l’ausilio del gruppo da taglio. Il ferito è stato poi consegnato ai sanitari che lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale.

Lo scontro tra un utilitaria ed un pick up: i due passeggeri del fuoristrada non hanno avuto bisogno di cure mediche. Le cause dello scontro, da accertare sul posto i carabinieri per quanto di loro competenza.

