Paura a San Sperate, camion in fiamme e vegetazione in cenere

A San Sperate l’incendio di un autocarro e vegetazione. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Dopo segnalazioni arrivate alla sala operativa 115, una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta questo pomeriggio in via Giardini a San Sperate per l’incendio di un autocarro. Le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Gli operatori, giunti sul posto, hanno spento il rogo che ha avvolto l’automezzo e con un fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno spento prima l’incendio di vegetazione (le fiamme potevano propagarsi e raggiungere altre aree)

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza i Vigili hanno avviato gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause del rogo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno avviato indagini sull’accaduto.

