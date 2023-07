Paura a Samassi, anziana scippata in pieno centro

Indagini ancora in corso per risalire all’uomo che ieri mattina, verso le dieci, ha strappato la borsa a una donna che camminava lungo il viale Stazione. Era precisamente sul ponte che congiunge le due parti del paese quando, da quanto si apprende, un uomo a bordo di una bicicletta e con uno zainetto nelle spalle, ha scippato l’anziana per poi dileguarsi. La donna si è rifugiata sotto shock a casa di una parente che abita vicino a dove è accaduto il fatto ed è stato necessario l’intervento degli operatori sanitari per prestare soccorso alla vittima. Intorno a mezzogiorno il bancomat è stato bloccato ma intanto il malvivente aveva già fatto in tempo a prelevare mille euro oltre a trenta euro che aveva dentro la borsa e il telefono cellulare. All’interno del portafoglio, infatti, il ladro ha rinvenuto un codice e lo ha associato alla carta. Il grave episodio ha destato molta preoccupazione in paese: raramente accadono fatti del genere. La comunità ha espresso solidarietà all’anziana donna che ha ricevuto l’affetto e la vicinanza di tutti.