Paura a Quartu, un'esplosione per una perdita di gas mette a rischio un'intera palazzina

Paura nel pomeriggio a Quartu davanti al parco del Sole in via Turati. Una perdita di gas al secondo piano di una palazzina ha provocato un’esplosione mandando in frantumi la vetrata e danneggiando gravemente il balcone. Sotto choc i proprietari, per loro solo alcune escoriazioni ma anche la consapevolezza che quello che è stato un brutto incidente sarebbe potuto finire in tragedia. Da quanto di è saputo, il gas fuoriuscito ha saturato la veranda, chiusa da una vetrata, e ha poi provocato l’esplosione e le crepe nel balcone. Sul posto vigili del fuoco, polizia e ambulanze.