Quartu, incendio di masserizie e rifiuti all’interno di un cortile privato. Dalle 19:30 circa, è in corso un intervento dei Vigili del Fuoco per

l’incendio di un grosso cumulo di masserizie e rifiuti all’interno di un cortile privato in via Padre Picci in territorio del comune di Quartu .

Gli operatori della squadra di pronto intervento stanno operando per spegnere le fiamme che hanno coinvolto materiali plastici, materiali vari di lavorazione edile e rifiuti. Varie le segnalazioni giunte alla sala operativa 115 a causa del fumo denso che raggiunge alcune abitazioni limitrofe e la strada statale 554.

Sul posto è stato richiesto dalla squadra anche il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico dell’APS. In fase di accertamento le cause del rogo

