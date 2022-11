Paura a Quartu, black out a Pitz’e Serra: concerto di antifurti e persone intrappolate negli ascensori

Paura nel pomeriggio a Quartu, nel rione di Pitz’e Serra. Un improvviso black out, avvenuto in contemporanea in varie vie, ha fatto scattare all’impazzata gli allarmi dei negozi e delle case e c’è anche chi è rimasto bloccato nell’ascensore. In via Irlanda, un cinquantenne è rimasto intrappolato tra il piano terra e il primo piano e solo grazie all’intervento dei vicini è riuscito a uscire senza cadere nel vuoto. In tanti hanno già chiamato l’Enel per segnalare il problema, gli operai dovrebbero entrare in azione a breve.