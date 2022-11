Paura a Quartu, aggressioni in pieno centro: “Mio figlio preso a pugni da 3 Rom”

Paura a Quartu per alcune aggressioni avvenute in pieno centro, in viale Colombo. L’ultimissima è avvenuta oggi alle 16, nella zona dei portici. E ce ne sarebbe stata anche un’altra, ieri, fuori dal supermercato Gieffe. Le vittime sono due ragazzini, gli aggressori un gruppo di coetanei. In merito all’aggressione più recente, a raccontare cosa è successo, con un post sui social e anche alla redazione di Casteddu Online, è il padre di un undicenne, il 51enne A.G.: “Mio figlio stava passeggiando quando tre ragazzini tra i dodici e i quattordici anni, Rom, l’hanno aggredito”. Tutto è avvenuto in pochi minuti: “Uno dei ragazzini gli ha ordinato di fargli vedere la collanina in finto argento che aveva al collo e ha cercato di strappargliela, un altro gli ha sferrato un pugno in bocca. È riuscito a entrare in un Compro Oro e a farsi soccorrere da una commessa”, spiega il padre, arrivato dopo aver ricevuto dal figlio, dolorante e disperato, una telefonata: “Ho chiamato il 112, c’era una loro pattuglia poco distante, per un altro intervento. Ho poi fatto un giro in auto con mio figlio e, in un punto non tanto distante dal viale, ha riconosciuto i suoi aggressori. Domani farò refertare il mio bambino dal pediatra e, poi, sporgerò denuncia. So chi sono gli autori, sono conosciuti. Spero che le forze dell’ordine possano fare qualcosa”. Un caso isolato? Pare di no: in uno dei gruppi Fb di Quartu, ieri, una ragazza. M.A., ha denunciato un episodio simile capitato a un suo parente lunedì: “Ieri mio nipote di 11 anni è stato schiaffeggiato all’uscita della Despar di Viale Colombo da 4 ragazzini Rom che stanno bazzicando tra Piazza Santa Maria e Viale Colombo. Spesso si appostano all’uscita del supermercato, dunque in una proprietá privata, e disturbano i clienti. Mio nipote è tornato a casa scosso e con le guance rosse, molto spaventato, non credo tornerà solo a fare la spesa. È inaccettabile non essere al sicuro in piena viale Colombo, quella che viene definita la via del mare e che dovrebbe accogliere turisti e clienti”.