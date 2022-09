Intervento dei Vigili del Fuoco questo pomeriggio in località Sa Guardia Mongiasa nella strada per Nora in territorio del comune di Pula

per un incendio che ha coinvolto una casa mobile prefabbricata in legno all’interno di un terreno privato.

Le segnalazioni sono giunte al numero di emergenza 115 della sala operativa del Comando di Cagliari che ha inviato sul posto la squadra di pronto intervento “4A” del distaccamento cittadino con sede al porto di Cagliari dove gli operatori giunti sul posto con un’APS e il supporto di un’autobotte inviata dalla sede centrale di viale Marconi hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area circostante. Non risultano persone coinvolte.

L’intervento si protratto per un’ora circa.

I Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause di probabile origine elettrica.

