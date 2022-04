Incidente stradale nella zona industriale di Paringianu, i Vigili del Fuoco estraggono il conducente da un’autovettura ribaltata.

Intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia poco prima delle 7 di questa mattina per un incidente stradale nella strada che porta alla zona industriale Paringianu frazione del comune di Portoscuso,

Per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi, mentre il conducente, un ventenne unico occupante del veicolo, è rimasto incastrato all’interno.

Dalla richiesta di soccorso pervenuta alla sala operativa 115 da parte di un passante, la squadra di pronto intervento “6A” e un equipe medico sanitaria inviata servizio Territoriale di Emergenza del 118 con un’ambulanza sono tempestivamente intervenute sul posto.

Gli operatori VVF hanno estratto il ventenne dall’abitacolo affidandolo al personale medico sanitario che dopo averlo stabilizzato ha effettuato il trasporto con un codice rosso in ospedale, ma dai primi accertamenti non risulta in pericolo di vita.

Sul posto i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

L'articolo Paura a Portoscuso, auto esce di strada e si ribalta: grave un ventenne proviene da Casteddu On line.