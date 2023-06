Paura a Parigi, esplode un palco in pieno centro: 7 feriti altri sotto le macerie

Enorme paura nella capitale francese. Un’esplosione, probabilmente provocata una fuga di gas, ha fatto crollare il palco dove si trova la American Paris Academy, una scuola americana di moda e design nel 5/o arrondissement di Parigi, quindi nel pieno centro della città e non molto distante dal Museo del Louvre.

Una passante ha raccontato alla Bfm Tv di aver sentito odore di gas e che “Non ho mai sentito niente di più forte”.

Il crollo avrebbe provocato almeno 7 feriti gravi e altri sono sotto le macerie. Gli interventi dei vigili del fuoco parigini sono ancora in corso e hanno coperto tutta la zona coinvolta, a cui per ragioni di sicurezza e libertà di azione dei soccorsi, è meglio non avvicinarsi. La sindaca Anne Hidalgo e altre autorità sono già in loco, insieme alle ambulanze e alle varie unità di crisi, la polizia e l’esercito, mentre il fumo invade man mano la città rendendo l’aria irrespirabile.