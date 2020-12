Paura a Pabillonis: in un garage in fiamme anche una bombola di gas prende fuoco

I danni sono ingenti

PABILLONIS. A fuoco nel primo pomeriggio di oggi 5 dicembre in via Argiolas un garage con dentro un’auto, attrezzatura, una catasta di legno e anche una bombola di gpl che ha creato momenti di forte apprensione. I vigili del fuoco del distaccamento di Sanluri, intervenuti con due autopompe, hanno prima delimitato per sicurezza l’area circostante e quindi hanno provveduto allo spegnimento del rogo, evitando che le fiamme si propagassero all’abitazione attigua. L’intervento si è protratto per alcune ore. MARIO ROSAS -2.jpg

Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio, i danni sono ingenti. I pompieri al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.(l.on)