Ieri a Guspini, in via Matteotti, una Renault Megane condotta da un sessantunenne del luogo ha investito, durante la marcia, per cause in corso di accertamento, una 59enne anche lei di Guspini, coniugata, casalinga, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La donna è rovinata a terra.

Dopo l’incidente è stata trasportata da personale del 118 in codice giallo presso l’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro che hanno verificato che i documenti di guida e circolazione del mezzo interessato erano in ordine. Si stanno svolgendo verifiche in ordine a possibili responsabilità dell’investitore per lesioni stradali.

