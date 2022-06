Gli agenti del Commissariato di Carbonia hanno tratto in arresto in flagranza di reato una donna e un uomo, entrambi 40enni, per rapina impropria in concorso.

I poliziotti sono intervenuti presso un’azienda agricola nel comune di Giba, allertati tramite il 113 dai proprietari, che hanno chiesto aiuto alla polizia dopo essersi imbattuti nei due malintenzionati, i quali erano riusciti ad introdursi nell’area agricola, mentre fuggivano in auto.

Durante il tentativo di fuga, intrapreso a tutta velocità, i due soggetti hanno speronato la vettura delle vittime, prima di finire fuori strada. I proprietari, nel mentre, mantenendo la visuale a distanza, rimanevano in contatto con il Centro Operativo Telecomunicazioni, fornendo ai poliziotti le descrizioni dei soggetti e dei movimenti degli stessi.

Subito intervenuti, gli agenti hanno sorpreso uno dei due soggetti con in mano una grossa catena inveire minaccioso contro i proprietari. Solo l’intervento dei poliziotti ha fatto desistere l’uomo, che nel mentre si avvicinava pericolosamente verso le vittime, dal suo atteggiamento violento e minaccioso.

I due, che erano riusciti ad impossessarsi di alcune attrezzature, sono stati tratti in arresto per rapina impropria e accompagnati presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida.

L'articolo Paura a Giba: derubano un’azienda agricola, speronano l’auto dei proprietari e li minacciano con una catena proviene da Casteddu On line.