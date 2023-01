Paura a Decimoputzu, un grosso pino è stato letteralmente sradicato dal forte vento, in via Grande, abbattendosi contro le serrande di un negozio di assicurazioni e un ex ristorante. Solo per miracolo non ci sono feriti, come testimoniano le foto dei nostri lettori Angelo Lecca e Silvia Bellu. I cittadini hanno subito fatto scattare l’allarme e sul posto è arrivata una squadra di operai e giardinieri.

