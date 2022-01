Donna di 55 anni dispersa nella zona di Mont’e Cresia. Intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per una donna di 55 anni, originaria di Gorizia dispersa nel territorio tra Sinnai e Burcei mentre percorreva il Sentiero Italia. I soccorritori sono stati allertati dalla Prefettura di Cagliari intorno alle 18:15, dopo che la donna ha chiamato il 112 per richiedere aiuto poiché aveva perso l’orientamento a causa del sopraggiungere del buio. Sul posto stanno intervenendo tecnici delle stazioni di Cagliari, Iglesias e Medio Campidano. La donna è riuscita a dare ai Carabinieri alcune indicazioni relativamente al sentiero e a ciò che vedeva intorno a sé, ma al momento non è più raggiungibile.

