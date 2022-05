Paulilatino

Fondi regionali all’Archeotour per modernizzare il lavoro di pulizia e manutenzione

In arrivo un finanziamento sostanzioso al parco archeologico di Santa Cristina a Paulilatino. I fondi, erogati dalla Regione Sardegna con la legge Omnibus, ammontano a 50 mila euro e verranno utilizzati per l’acquisto di un mezzo super accessoriato per la manutenzione del parco. Lo ha annunciato Archeotour, la società cooperativa che gestisce il sito archeologico e la sua vasta area circostante.

Il macchinario consentirà di ridurre i tempi per la pulizia del parco archeologico, in particolare l’ampia zona attorno al pozzo sacro: complessivamente, una superficie di 14 ettari. Il mezzo è dotato di una trincia, di una benna e di una motoscopa che permetteranno agli operatori di tagliare l’erba, spazzare aree, sollevare pietre e fare piccoli lavori di scavo. Finora la pulizia viene fatta in più giorni con l’ausilio di carriole e scope. In poche ore, invece, presto sarà possibile intervenire su una vasta porzione del parco. Massima attenzione sarà riservata per l’area archeologica, che non verrà interessata dai lavori condotti dal macchinario.

“Con questo mezzo super accessoriato, che sarà a nostra disposizione 365 giorni l’anno, potremo replicare i lavori nel tempo e non ci sarà bisogno di ditte esterne per gli interventi di manutenzione all’interno del parco”, spiega Massimo Muscas, presidente di Archeotour.