Ha lanciato un messaggio di speranza rivolto agli allevatori sardi che da anni chiedono l’aumento del prezzo del latte ovino e ha auspicato una riflessione a livello europeo sulla grave crisi economica post-pandemia. Il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, in visita stamane nell’Oristanese, ha fatto tappa allo stabilimento della 3A Latte Arborea. “Tornerò qui per portare soluzioni sul prezzo del latte ovino, non solo per ascoltare i pastori”, ha commentato l’esponente pentastellato nel corso della sua visita ad Arborea.

Per il ministro del Governo Draghi sarà importante rendere appetibile il settore agricolo per le nuove generazioni. E per farlo ha auspicato una velocizzazione dei processi di innovazione.

Lunedì, 14 giugno 2021

L'articolo Patuanelli sul prezzo del latte ovino: “Tornerò per trovare soluzioni” sembra essere il primo su LinkOristano.it.