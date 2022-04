Barumini

Firmato un accordo per iniziative comuni di promozione in Sardegna, in Italia e nel mondo

Le due più importanti Fondazioni impegnate nella gestione del patrimonio culturale in Sardegna si uniscono per creare nuove sinergie in ambito regionale, nazionale e internazionale.

È stato siglato a Barumini un accordo di collaborazione tra la Fondazione Barumini Sistema Cultura e la Fondazione Mont’e Prama, con lo scopo primario di diffondere la conoscenza dei territori e rendere le due realtà parte attiva di un processo di crescita sociale, culturale ed economica comune. Il progetto prevede un ricco calendario di eventi e attività promozionali per la valorizzazione congiunta delle risorse turistico-culturali territoriali.

I presidenti Emanuele Lilliu e Anthony Muroni hanno siglato il protocollo nella sede della Fondazione Barumini Sistema Cultura, alla presenza del Cda.

“Quello che abbiamo firmato è un accordo storico che unisce le principali realtà sarde che promuovono il patrimonio archeologico e culturale in Sardegna”, commenta Emanuele Lilliu. “Con questa collaborazione puntiamo ad ampliare le possibilità di promozione dei nostri territori, proiettando il patrimonio locale in ambito nazionale e internazionale”.

“Con la Fondazione Barumini”, aggiunge sempre Lilliu, “metteremo a distinzione la nostra esperienza di gestione di un sito Unesco per rafforzare insieme a un importante partner come la Fondazione Mont’e Prama nuovi percorsi mirati a intercettare e rafforzare i flussi turistici”.

Per Anthony Muroni, “l’invito a visitare il sistema Barumini e a incontrare il Cda della Fondazione ha rappresentato un significativo gesto di apertura e che coincide con la missione del sistema Mont’e Prama: costruire reti, relazioni e esperienze comuni”.

“L’accordo che abbiamo siglato è solo il primo passo di un percorso che rappresenta una significativa novità nel panorama sardo”, aggiunge Muroni. “La Civiltà nuragica, di cui Barumini è simbolo col suo sito Unesco, e i Giganti di pietra non possono essere raccontati e mostrati al mondo se non in un’ottica di stretto collegamento e ideale continuità culturale e storica”.