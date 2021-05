Patrimonio archeologico e turismo culturale: imprese a lezione

L’obiettivo è quello di posizionare l’isola sul mercato turistico-culturale, in Italia e all’estero, per dodici mesi all’anno, coinvolgendo anche il sistema delle Sovrintendenze e delle imprese turistiche.

La relatrice sarà Paola Tournour-Viron, docente e giornalista specializzata in mercati esteri e incoming di TTG Italia, che affronterà diversi e importanti e argomenti, tra i quali la lettura e l’analisi ragionata dei dati statistici sul turismo culturale; le istruzioni per valorizzare i nuovi plus del turismo culturale (la cultura che cura); l’importanza della psicologia, dell’antropologia e del marketing avanzato rispetto a cataloghi, gadget, materiali da vetrina e di promozione; parole, toni, concetti ideali per entrare in sintonia con il viaggiatore.

Promuovere l’immagine della Sardegna a livello nazionale e internazionale e scoprire il suo immenso patrimonio archeologico. Di questo si parlerà durante il seminario online in programma per giovedì 6 maggio, alle 15.30, e incentrato sul turismo culturale.

