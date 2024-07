Patrick Zaki a Ghilarza per presentare il suo libro

Martedì 23 luglio, a partire dalle 18.30, l’Auditorium di Ghilarza ospiterà l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che dialogherà con lo storico Gianni Francioni e il giornalista Luca Foschi per presentare il suo libro “Sogni e illusioni di libertà: la mia storia”, edito da La nave di Teseo. L’incontro è organizzato in collaborazione con la Fondazione Casa Museo Gramsci di Ghilarza e la Fondazione Gramsci di Roma. Patrick Zaki, noto per la sua lotta per i diritti umani, ha vissuto una drammatica esperienza che ha avuto inizio il 7 febbraio 2020. Tornato a Il Cairo da Bologna, dove stava studiando, avrebbe dovuto trascorrere solo pochi giorni a casa. Tuttavia, il destino ha preso una piega diversa: Zaki è stato arrestato e ha trascorso 20 mesi in prigione. La sua detenzione ha suscitato una forte reazione non solo a Bologna, ma in tutta Italia, con manifestazioni e proteste che non si sono mai fermate. Nel suo libro, “Sogni e illusioni di libertà”, Zaki narra la sua

