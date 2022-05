Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

È sempre consigliabile prenotare la visita almeno due mesi prima della scadenza della patente. Il giorno della visita occorrerà portare con sé i certificati delle malattie di cui si soffre, rilasciati da medici di struttura pubblica o convenzionata, sia in originale che in fotocopia.

Finora, nel rispetto delle misure anti-Covid, occorreva consegnare la la documentazione elencata per ciascuna tipologia (rilascio, rinnovo o revisione) al piano terra della sede di via Carducci, mentre dalla prossima settimana si potrà accedere direttamente agli uffici.

Da lunedì 30 maggio riaprirà lo sportello prenotazioni per le patenti speciali. Il servizio sarà attivo in via Carducci 41, a Oristano, per due mattine ogni settimana: il lunedì e il giovedì, dalle 11 alle 13.

Fonte: Link Oristano

