Oristano

Una opzione in più per i già patentati di categoria A ma i costi saliranno



Si va verso una semplificazione delle procedure per conseguire le patenti A2 e A, quelle che permettono di guidare i motocicli di grossa cilindrata (nel caso della sorella maggiore, la A, senza alcuna limitazione). A breve sarà possibile evitare l’esame pratico, sostituendolo con un corso di almeno sette ore da svolgere presso un’autoscuola. Una scorciatoia aperta però soltanto a quanti sono già in possesso di una patente di categoria A (A1 o A2). Alla fine poi saliranno i costi: presumibilmente si passerà dagli attuali 250-300 euro – importo base che spende chi fa l’esame passando dall’autoscuola – fino ad arrivare a oltre 400 per la via breve, quindi senza esame.

La nuova opzione è prevista dalla legge 108 del 5 agosto 2022, che converte il decreto-legge numero 68 del 16 giugno 2022. In un primo momento sembrava che la procedura semplificata sarebbe entrata in vigore subito dopo Ferragosto. Ma oggi conseguire le patenti A2 e A senza esame non è ancora possibile. “La legge riprende una direttiva comunitaria”, spiega Alberto Boasso, dell’autoscuola Boasso di Oristano. “Al momento manca un decreto attuativo, per questa ragione non sappiamo ancora come funzionerà il tutto”.

Tra le autoscuole, anche in provincia, i pareri sono contrastanti. “Sono favorevole al corso”, commenta ancora Boasso, “la formazione è fondamentale per accrescere la sicurezza stradale. Più formiamo gli utenti della strada, più aumenta la sicurezza”.

Certo è che il corso di formazione velocizzerà i tempi. Ma la semplificazione nasce anche e soprattutto per rispondere alle difficoltà degli uffici di Motorizzazione, gravati in tutta Italia da lavoro arretrato e con poco personale.

È scettico Massimiliano Demartis dell’autoscuola Mondial di Abbasanta. “Questa novità non mi entusiasma”, dice dubbioso. “Penso che molti clienti preferiranno frequentare il corso rispetto all’esame, ma i costi si alzeranno inevitabilmente. Inoltre ritengo che sette ore di guida siano troppe. Avrei preferito un mix tra teoria e pratica”.

“È presto per avere un’idea precisa”, commenta invece Giuseppe Pippia dell’autoscuola San Cristoforo di Bonarcado e dell’autoscuola Sprint di Terralba, “Importante comunque sottolineare che questa novità interesserà esclusivamente coloro che sono già in possesso di una patente di categoria A. Così si avvantaggia chi in passato ha conseguito la patente A1 o A2 e oggi è intenzionato a prendere la patente superiore, ma magari ha poca dimestichezza con la moto ed è spaventato dall’esame pratico”.

“Abbiamo ricevuto qualche chiamata”, conclude Pippia, “i clienti ci chiedono quali sono le novità, ma al momento non c’è stato un boom di iscrizioni. Penso che sarà possibile frequentare i corsi a breve”.

Giovedì, 1 settembre 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.