I pastori senza bandiera si sono riuniti sotto il palazzo del Consiglio regionale con un piccolo presidio, in attesa della seduta della commissione Agricoltura.

Avevano rimandato al mittente l'invito a partecipare come auditori, ma alla fine hanno deciso di entrare e hanno mandato come rappresentanti Nenneddu Sanna e Fabio Pisu.

All'incontro, convocato dal presidente Piero Maieli (Psd'Az), partecipano anche gli assessori Gabriella Murgia (Agricoltura) e Giuseppe Fasolino (Programmazione), oltre alle principali associazioni di categoria (tranne la Cia che ha dato forfait), i direttori generali di Argea, Antonello Arghittu, e di Laore Mimmo Solina e il presidente dell'Anci, Emiliano Deiana.

La riunione è stata convocata dal presidente Maieli per ascoltare in video collegamento Giuseppe Blasi, capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del ministero dell'Agricoltura, Giuseppe Blasi che deve illustrare le linee guida della Pac 2023-2027 per la Sardegna.

Dalle cifre già emerse all'Isola mancheranno circa 34 milioni di euro di risorse: per il settennio 2021-2027 (il biennio transitorio 2021-2022 e il quinquennio della nuova programmazione 2023-2027) sono stati assegnati all'Isola 1,291 milioni di euro mentre per il settennio 2021-2027 l'importo totale ammonta a 1,257 milioni. Dall'incontro i pastori sperano anche di avere risposte sul caro energia che sta mettendo in difficoltà molte aziende.

