Pastorale del Turismo in Ogliastra, un mese di eventi - Sardegna

(ANSA) - TORTOLI, 29 LUG - L'Ogliastra e il Nuorese si preparano ad accogliere gli ospiti dell'ottava edizione della Pastorale del Turismo promossa dalle Diocesi di Lanusei e Nuoro dal 2 al 31 agosto.

La manifestazione tra cultura, arte, musica, testimonianze, riflessioni e spiritualità, è stata presentata all'anfiteatro Caritas di Tortolì inaugurato oggi dal vescovo di Nuoro Antonello Mura. Presenti alla conferenza stampa don Pietro Sabatini e don Alessandro Fadda, responsabili dell'Ufficio di Pastorale del Turismo della Diocesi di Lanusei e Nuoro, don Antonello Tuvone parroco de La Caletta, il giornalista Giacomo Mameli e il videomaker Vincenzo Ligios.

"Lo slogan della pastorale di quest'anno è "Osservare. Pensare.

Progettare. Qual è la tua proposta?" - ha detto monsignor Mura - Questo è l'ottavo anno della Pastorale che ha portato nel territorio personalità e temi importanti. In questo momento gli argomenti al centro del nostro dibattito rispecchiano i tempi, quindi affronteremo le questioni del lavoro e dell'economia, l' informazione, la giustizia e la guerra ad esempio, temi di grande attualità nell'anno che stiamo vivendo".

"Gli argomenti elencati dal vescovo sono quelli di una società smarrita e liquefatta e riguardano tutto il mondo ma anche il nostro territorio - ha sottolineato Giacomo Mameli - La pastorale ci fa riflettere sugli argomenti che ci riguardano invitandoci a osservare, pensare e progettare, perché alla fine della protesta e della riflessione ci deve essere sempre la proposta".

La pastorale si svilupperà tra l'anfiteatro Caritas di Tortolì e la piazza parrocchia di La Caletta (Siniscola). Si inizia il 2 agosto a Tortolì alle 21 con il giornalista Massimo Franco e il presidente della Cei, cardinale Matteo Zuppi che dialogheranno tar loro in un incontro dal titolo "Come liberare l'informazione dalla disinformazione".

Il 16 agosto il primo appuntamento a La Caletta con Neri Marcorè. La manifestazione si concluderà il 31 con lo spettacolo dell'attore Giovanni Scifoni "Anche i santi hanno i brufoli".

Prenderanno parte alla Pastorale personalità come Nello Scavo, Gherardo Colombo, Brunello Cucinelli, Suor Alessandra Smerilli, Dario Vergassola, Luca Barbarossa, Ernesto Olivero, i Gen Verde, Dori Ghezzi e i Zirichiltaggia, Moses Concas, Alessandra Todde, Filippo Nicolò Rodriguez e Domenico Scanu, Rosanna Virgili, con la musica del Coro e l'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

(ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna