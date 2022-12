Non si sa chi abbia chiesto e chi abbia dato l’autorizzazione, sta di fatto che hanno realizzato uno STOP sul marciapiede in maniera non corretta secondo le norme del Codice della Strada , senza una preventiva disposizione regolamentare che non è dato rinvenire all’Albo Pretorio del Comune per doverosa informazione ai cittadini e agli utenti, ma dopo qualche giorno, non soddisfatti del “guazzabuglio” causato, hanno fatto venire sul posto una auto gru appositamente attrezzata per spostare la grande fioriera a poca distanza della parete delle case e proprio alla confluenza di una modesta striscia pedonale creando così ulteriori difficoltà al

passaggio delle persone, in particolare alle mamme con carrozzine e alle persone disabili. Corre l’obbligo, allora, di chiedere ancora una volta chi ha chiesto e autorizzato una tale “genialata” e soprattutto ai responsabili, Amministratori e Tecnici dei Servizi competenti di ripristinare lo stato dei luoghi in relazione alle caratteristiche e alle funzioni connesse alle caratteristiche proprie della strada e,

nel caso specifico, del marciapiede. Che ne dicono il Signor Sindaco, il Signor Assessore della Viabilità, del Servizio Infrastrutture e Reti Viarie e del Comando della Polizia Municipale ?

Marcello Roberto Marchi

L'articolo “Pasticcio sui marciapiedi del corso Vittorio Emanuele a Cagliari, vietati passeggini e carrozzelle” proviene da Casteddu On line.