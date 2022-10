Pasti non consegnati a scuole, Comune Quartu diffida aziende - Sardegna

Il Comune di Quartu ha inviato una diffida nei confronti delle ditte responsabili del servizio di mensa scolastica in città RTI Gemeaz Elior S.p.A., Catering Più srl, Your Way Catering srl che sono state convocate lunedì 10 per una riunione operativa. A seguito della ricezione di numerose segnalazioni di mancata consegna dei pasti o delle posate usa e getta, nonché dei detersivi per la pulizia, che hanno provocato notevoli disagi ai bambini e alle loro famiglie, l'Amministrazione ha inoltrato un richiamo formale alle ditte "affinché si attengano al rispetto rigoroso del capitolato d'appalto e a tutte le prescrizioni in esso contenute, ponendo fine ponendo fine a comportamenti difformi dagli accordi presi e gravemente lesivi dell'immagine dell'Ente nonché del benessere dei fruitori del servizio".

"Tale situazione di incomprensibile disagio è tanto più intollerabile in quanto sin dallo scorso mese di agosto in sede di programmazione della proroga, si sarebbe potuti pervenire ad un'ottimale organizzazione nell'ambito dell'erogazione del servizio, che oggi si configura come gravemente carente e privo dei necessari requisiti di garanzia" fanno sapere dal Comune che annuncia "fin d'ora l'elevazione delle penali massime del capitolato d'appalto (5000 euro per scuola danneggiata dal disservizio), non appena verrà ultimata la raccolta delle segnalazioni da parte degli istituti scolastici".

"Innanzitutto chiediamo scusa alle famiglie per i disservizi, è inaccettabile che un tale malfunzionamento si scarichi sui bambini - dichiara l'assessora Cinzia Carta, responsabile dell'Istruzione in città. - Assicuriamo che l'amministrazione sta facendo tutto il possibile per risolvere ed eliminare i disagi".



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna