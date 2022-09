Passo indietro delle aziende, il Tar non ferma l’appalto per la strada tra Oristano e Santa Giusta

Grazie alla rinuncia alla sospensiva che alcuni operatori economici avevano chiesto al Tar, il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese potrà proseguire con l’appalto per l’affidamento dei lavori di adeguamento della viabilità e delle intersezioni stradali sul tratto tra Oristano e Santa Giusta della Provinciale 56. Lo scorso luglio era stato notificato agli enti pubblici interessati il ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna per l’annullamento del progetto. Recentemente è stato concordato con gli operatori economici un percorso condiviso che porterà – rispettata una serie di condizioni – al ritiro formale del ricorso. Il primo passo è arrivato nell’udienza di ieri con la rinuncia all’istanza di sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati. Per il vicepresidente del Consorzio, Andrea Casu, l’accordo raggiunto rappresenta «la dimostrazione di come con il dialogo e con il buonsenso si possano superare, con reciproca soddisfazione, gli ostacoli che troppo spesso ritardano l’esecuzione delle opere pubbliche a scapito degli interessi di tutta la comunità». Come richiesto dal Comune di Oristano, inoltre sarà presentata una variante in corso d’opera che preveda la sostituzione della rotonda provvisoria autorizzata e realizzata negli anni scorsi all’altezza di via Dublino. Al momento nel progetto già approvato quella rotonda non c’è: per velocizzare l’iter, si è scelto di non modificarlo e di presentare in seguito una variante. Le altre rotatorie verranno realizzate agli incroci con le vie Messina, del Porto, Parigi, a Oristano, e all’altezza dell’incrocio per la zona Pip di Santa Giusta. Si avvicina dunque l’apertura del cantiere. «Verosimilmente, i lavori saranno assegnati all’inizio del prossimo anno», ha annunciato il direttore generale del Consorzio Industriale, Marcello Siddu. Giovedì, 15 settembre 2022 Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 0392, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

