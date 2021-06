Passeggiata sui sentieri del Sinis tra le opere di Salvatore Fenu

“Assorbite da un ricordo primordiale di vita vegetale”, continua la nota, “le sculture di Salvatore si perdono nella macchia mediterranea in un processo di sintesi naturale, quasi un ritorno alle origini. A renderle umane è la definizione caratteriale mediata da innesti di materiale riciclato, raccolto in quello stesso confine spaziale: grovigli di reti e nasse, plastica, carcasse di boe e residui di natanti con cui Salvatore dà vita a una serie di personaggi dall’aspetto amichevole e informale”.

“Concepita come solitary event“, si legge in una nota firmata da Flaminia Fanari, “la mostra site specific rappresenta un momento di riflessione su noi stessi, sulla natura e sull’importanza che ogni singolo gesto acquista nell’ottica costruttiva di una sensibilità ambientale”.

Walking in the Sinis, “una passeggiata nel Sinis”, è una tre giorni immersiva tra arte e natura, inserita nel progetto artistico Im/perfect di Salvatore Fenu e realizzata in collaborazione con Flaminia Fanari e Paolo Sirena. L’iniziativa, in programma da venerdì 18 giugno a domenica 20, avrà luogo nella marina di San Vero Milis ed è patrocinata dallo stesso Comune.

Fonte: Link Oristano

