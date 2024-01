Costume da bagno rosso, per spiccare meglio forse tra il paesaggio tutto bianco, e scarpe. Nient’altro: Così Antonello Unida, ex consigliere provinciale di Sassari e, sino alla polemica sul green pass, garante dei detenuti, sabato scorso si è fatto una bella passeggiata sul freddissimo Bruncu Spina, con tanto di video che testimonia l’impresa. Cammina tranquillo, come se si trovasse in una qualsiasi spiaggia sarda e non, invece, sottozero e circondato da candidi fiocchi. E, non contento, il giorno dopo ha anche fatto il bagno nel mare de La Pelosa a Stintino, nel Sassarese, che sicuramente non era un brodo, visto il periodo dell’anno. Unida, che su Facebook utilizza lo pseudonimo Antonio Jodo, in cerca di notorietà o di un rilancio nella politica? No, almeno stando a quanto spiega a contorno delle sue ultimissime imprese.

“Tanti complimenti, e qualche commento piccato, ci sta, ne voglio evidenziare alcuni: dal Bruncuspina alla bruncupolmonite è un attimo, è così perché si è bevuto 10 litri di fil’e ferru, questo magari si candiderà alle regionali, mi raccomando, votatelo. Non voglio tediarvi oltre. Beh, lo so che ad alcuni do fastidio, vero è che io non mi sognerei mai, a nessuno, di augurargli malattia alcuna. Sono praticamente astemio, mi piace solo la birra, non mi si vede nei locali con il bicchiere o la bottiglia in mano, non mi si vede entrare nelle sale slot machine e lasciarci molti soldi, e infine tranquilli, non ho nessuna intenzione di candidarmi alle prossime regionali, mentre sinceramente sto facendo un pensierino alle prossime comunali. A buon intenditor. Il mio piccolo intento è quello di mandare dei messaggi salutari, e magari certamente, chi può, alzare anche un pochino l’asticella delle proprie potenzialità. Studio da tanti anni le tecniche di respirazione, attuo la meditazione, ho una laurea in psicologia è un triennio in counseling, pratico sport dall’età di 16 anni, oggi ne ho 61 compiuti. Semplicemente tutto qua. A certi personaggetti scrivo: ‘fallo du’!.