“Passata metà estate e a Suni ancora non c’è il servizio antincendio”

Suni

Il gruppo di minoranza chiede spiegazioni al sindaco

Perché nel territorio di Suni quest’anno non è stato ancora attivato il servizio antincendio? Vorrebbe capirlo il gruppo consiliare di minoranza “Uniti per Suni”, che ha presentato un’interpellanza al sindaco.

In un documento, i consiglieri di minoranza fanno notare che – a metà agosto – non c’è traccia di una delibera simile a quelle che, negli anni passati, avevano garantito alla compagnia barracellare locale i fondi necessari per la campagna antincendi.

Secondo le informazioni raccolte dal gruppo di minoranza, “il modulo antincendio montato sull’automezzo in dotazione alla compagnia è ormai inservibile dall’autunno 2022, e la Giunta comunale è stata più volte, invano, sollecitata ad intervenire”.

Nessun risposta – secondo il documento di “Uniti per Suni” – neanche sulla disponibilità della compagnia a rinnovare la convenzione per il servizio di prevenzione incendi, alle stesse condizioni degli anni passati.

“Una situazione di estrema trascuratezza che ha dell’incredibile e che mette a repentaglio la sicurezza di tutti, mettendo inoltre in discussione l’importanza del lavoro della compagnia barracellare di Suni, da tanti anni al servizio della comunità. Una ulteriore dimostrazione della lontananza dell’amministrazione comunale dalle reali esigenze del paese”, scrivono i consiglieri di minoranza.

Giovedì, 13 agosto 2023