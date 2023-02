Passaporti, open day a Cagliari ogni martedì dal 28 febbraio - Sardegna

Nelle settimane scorse anche un'interrogazione parlamentare aveva sollevato il problema dei ritardi nel rilascio del passaporto a Cagliari, con le prenotazioni che vengono proposte dall'attuale sistema informatizzato anche a distanza di mesi. Ora, dopo l'open day del 5 febbraio, la Questura ha definito un calendario di nuove aperture straordinarie dal 28 febbraio e per tutto il mese di marzo. L'obiettivo è smaltire la grande mole di richieste con file interminabili agli sportelli di Via Tuveri 5. Un problema, però, comune ad altre province italiane.

Gli open day saranno nel pomeriggio di martedì dalle 15 alle 19. Per poter acquisire un appuntamento sarà sempre necessario accedere al sito https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ attraverso Spid o Cie, per poi attivare la funzione open day presente nell'agenda.

Per gli appuntamenti si potrà accedere dalle 12 del venerdì antecedente (per il martedì 28, dalle 12 del 24 febbraio) Inoltre, dal lunedì 6 marzo sarà raddoppiata la ricezione quotidiana degli appuntamenti con l'immissione in agenda di ulteriori disponibilità.



