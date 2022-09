Oristano

Stamane la cerimonia nella darsena di Santa Giusta. Gragnani si sposta a Cagliari

Dopo due anni lascia la sede di Oristano, ma rimane in Sardegna. Il capitano di fregata Matteo Gragnani va infatti alla Capitaneria di Porto di Cagliari. Il passaggio di consegne è avvenuto questa mattina nel corso di una cerimonia svoltasi nella darsena di Santa Giusta, alla presenza della autorità civili e militari della provincia.

A sostituire Gragnani arriva un nuovo comandante, il capitano di fregata Federico Pucci, proveniente dalla capitaneria di porto di Porto Torres, dove ha svolto l’incarico di comandante in seconda.

“Si conclude, così, il mandato del comandante Gragnani a Oristano”, spiega una nota della Guardia costiera, “un mandato caratterizzato da due anni di intenso lavoro, nei quali le donne e gli uomini della Capitaneria e del dipendente ufficio Circondariale marittimo di Bosa hanno garantito, lungo i 215 chilometri di litorale di giurisdizione, la sicurezza della vita umana in mare, della navigazione e quella portuale, la tutela ambientale e della filiera della pesca in un contesto di profonda e reciproca collaborazione con le istituzioni locali”.

Al cambio di consegne in rappresentanza del direttore marittimo, capitano di vascello, Matteo Valente, era presente il capitano Domenico Loffredo. Quest’ultimo, riportando il pensiero del direttore marittimo, si è complimentato con Gragnani per il lavoro svolto e per gli obiettivi raggiunti dalla Guardia costiera di Oristano.

“In Sardegna mi sono trovato benissimo, come fossi a casa mia a Livorno”, ha detto il capitano di fregata Gragnani, “la città di Oristano mi ha accolto benissimo in questi due anni. Ma non vado via da questa isola meravigliosa. Infatti mi sposto solo di pochi chilometri per raggiungere la Capitaneria di Cagliari”.

