Passa in commissione urbanistica regionale la bozza del "Piano casa"

La convocazione a sorpresa di sabato fa storcere il naso all'opposizione. Solinas comunque ha detto che in aula la Giunta presenterà degli emendamenti per sostenere "l'irrinunciabile valore della difesa delle coste"

CAGLIARI: Passa in commissione urbanistica, convocata un po' a sorpresa visto che oggi 12 dicembre è sabato, l’ultima bozza del Piano casa. Ora il testo va in aula del Consiglio regionale, per l'approvazione. Aula che dovrebbe essere convocata a ridosso di Natale. Il governatore Solinas ha fatto sapere comunque che la Giunta regionale in aula presenterà alcuni emendamenti per «riportare la proposta all’interno di un valore irrinunciabile, la difesa delle coste», le parole del presidente. Malumori in seno all'opposizione che si chiede il perché di questa convocazione lampo della commissione.