Passa col rosso e sperona un’auto con tre ragazze: era ubriaco

Sassari

I controlli saranno identificati dopo una tragedia sfiorata nel fine settimana

La polizia locale di Sassari intensificherà immediatamente i controlli sullo stato psico-fisico degli automobilisti, dopo un incidente che nel fine settimana avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Intorno alle 2 del mattino, un giovane ha bruciato il rosso in un incrocio in centro e ha travolto a folle velocità un’utilitaria su cui viaggiavano tre ragazze.

Le giovani sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale, ma l’incidente – avvenuto in una delle zone più frequentate nelle ore notturne dai ragazzi – avrebbe potuto finire molto peggio. Sottoposto al test, il ragazzo che era al volante ha fatto registrare un’alcolemia sei volte superiore al limite consentito.

È soltanto l’ultimo dei fatti drammatici legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti: su 920 incidenti verificatisi da gennaio ad agosto, poco meno del 10% sono imputabili alla guida sotto l’effetto dell’alcol o di sostanze stupefacenti. Un altro dato drammatico riguarda gli incidenti mortali: nei primi otto mesi dell’anno si contano otto decessi.

Per questo l’Amministrazione comunale di Sassari, con la polizia locale, ha deciso di intensificare ulteriormente i controlli, specie nel fine settimana. Le azioni privilegeranno in yna prima fase i controlli sullo stato psico-fisico dei conducenti. Le statistiche dimostrano che il rafforzamento dei controlli eleva i livelli di attenzione da parte dell’utenza sulla sicurezza stradale e produce un sempre maggiore rispetto delle regole.

I controlli si realizzeranno con postazioni mobili di polizia stradale i cui operatori sottoporranno al test con precursori ed etilometro tutti gli automobilisti che mostrino sintomi compatibili con il consumo di alcol o l’assunzione di sostanze stupefacenti.

Le norme per chi guida sono particolarmente rigorose: i neopatentati ed i conducenti professionali non possono assumere bevande alcoliche e per loro il valore di concentrazione di alcol nel sangue deve risultare pari a 0. Per gli altri conducenti un’alcolemia supewriore 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l determina un illecito amministrativo (543 euro e sospensione patente da tre a sei mesi).

Un’alcolemia superiore costituisce illecito penale punito con un‘ammenda variabile da 8.00 a 3.200 euro, con l’arresto fino a sei mesi e con la sospensione della patente di guida da sei a un mesi; ad un’alcolemia superiore a 1,5 g/l consegue un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto fino ad un anno, la sospensione della patente da uno a due anni e la confisca del veicolo: se coinvolti in incidente stradale le pene sono raddoppiate.