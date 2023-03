“Pass ztl, passi carrabili e tari: ecco tutti gli aumenti delle tasse della giunta Truzzu a Cagliari”

Passi carrabili, pass ztl per i residenti e tasse per cimiteri e spazzatura. L’opposizione denuncia nero su bianco tutti gli aumenti della giunta Truzzu. “Il sindaco di Cagliari chiude la presentazione del bilancio dicendo: “in quasi 4 anni non ho aumentato le tasse, ne ho messo mano alle tasche dei Cagliaritani”, attacca Fabrizio Marcello, capogruppo Pd in consiglio comunale prima di elencare tutte le tasse e i rispettivi aumenti.

La Tari: nel 2020 era ferma alla quota complessiva di 46 milioni 394 mila e 103 euro e nel 2023 è arrivata a 48 milioni 67 mila 463 euro (aumento di un milione 673 mila e 360 euro).

Le tasse dei cimiteri sono passate dalla cifra di 2 milioni e 81 mila euro del 2022 ai 2 milioni 869 mila euro del 2023 (aumento di 788 mila euro).

Pass dei Residenti: nel 2020 90 mila euro e nell’anno successivo 112 mila e 500 (aumento di 22 mila e 500 euro. Infine la tassa sui passi carrabili: nel 2020 un milione di euro e l’anno dopo un milione e 200 mila euro (aumento di 200 mila euro). “Secondo voi”, conclude Marcello, “il carico fiscale è aumentato a carico dei residenti?”