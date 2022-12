Pass Ztl Cagliari prorogati sino al 31 dicembre 2023 - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 DIC - Con la determinazione dirigenziale n. 8846 del 23 dicembre scorso sono stati prorogati sino al 31 dicembre 2023 i pass con scadenza 31 dicembre 2021 già prorogati lo scorso anno e con scadenza 31/12/2022.

Sono soggetti a rinnovo automatico i pass per l'accompagnamento di minori; Ambulanze; Aree di sosta a pagamento - servizio; Assistenza (esclusa Poetto); Attività produttive, consegna deperibili; Attività produttive, sosta 30' (esclusa Poetto); Autorità Alti funz. Amministratori; Car Sharing; Medici con ambulatorio in ZTL (esclusa Poetto); Medici per visite domiciliari; NCC - licenza comunale e regionale; Parcheggi di Istituti pubblici e parcheggi privati; Parcheggi privati Poetto; Parcheggi privati Villanova area pedonale; Residenti Poetto (fuori ZTL) aree riservate; Residenti Poetto (ZTL); Residenti Via Mameli MEM aree riservate; Residenti Via Monte Melaghetto aree riservate; Servizi di pubblica utilità; Strutture ricettive (con o senza trasponder); Taxi - Comune di Cagliari e hinterland.

La proroga è automatica, pertanto non dovrà essere presentata alcuna richiesta. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna