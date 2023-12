Pass Ztl a Cagliari, la grande novità: rinnovi automatici sull'apposita piattaforma telematica

Al via il rinnovo dei Pass ZTL in scadenza al 31 dicembre 2023. Per la prima volta, saranno i titolari dei Pass ZTL a poter rinnovare, in autonomia, il loro permesso con scadenza annuale, utilizzando la nuova piattaforma telematica. Su ogni contrassegno è riportata la tipologia e la data di scadenza. A parte alcuni casi particolari, normalmente la scadenza coincide con il 31 dicembre di ogni anno. Con il foglio informativo allegato viene fornita una guida operativa per un utilizzo autonomo della piattaforma da parte dei titolari di pass, purché ancora in corso di validità o scaduti da meno di un anno. In caso contrario sarà necessario procedere come per un nuovo pass.