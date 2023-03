Pasqua e 25 aprile: voli aggiuntivi in continuità territoriale da e per la Sardegna

Trasporti Ripristinato anche il volo al mattino presto da Alghero a Milano

L’assessorato regionale dei Trasporti ha dato oggi il nulla osta operativo a Ita Airways per 40 voli aggiuntivi: 22 sulle rotte Alghero-Milano Linate e 18 sulla Cagliari-Milano Linate e viceversa per i periodi dal 3 al 12 aprile e dal 20 al 28 aprile. Lo comunica l’assessore dei Trasporti, Antonio Moro in vista del periodo pasquale e delle celebrazioni del 25 aprile.

Un’ulteriore novità prevista per quei giorni è rappresentata dal ripristino del volo Ita Alghero-Milano delle 7 del mattino.

Lunedì, 20 marzo 2023

