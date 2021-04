Pasqua con 14 Comuni sardi in lockdown nell’Isola in zona rossa: si aggiunge anche Sennariolo. 14 positivi su 160 abitanti, va in zona rossa anche il Comune dell’Oristanese. E sono quasi 15mila i sardi che passeranno la Pasqua in isolamento domiciliare per il virus, a loro gli auguri più belli dalla nostra redazione per una pronta guarigione. Sennariolo si è aggiunto alla lista dei Comuni già finiti nei giorni scorsi col bollino rosso: si tratta di Pula, Bultei, Soleminis, Burcei, Villa San Pietro, Donori, Samugheo, Sindia, Gavoi, Golfo Aranci, Bono, Uri e Pozzomaggiore. Dove il virus sta correndo forte, purtroppo molto più forte dei vaccini e dove è particolarmente importante (come in tutta l’Isola, che ha contagi in netto aumento negli ultimi giorni) il rispetto delle regole nei giorni di Pasqua e Pasquetta.

