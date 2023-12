Pascola il gregge di pecore in terreni privati, allevatore denunciato a Senorbì.

Ieri a Senorbì i carabinieri hanno denunciato per introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo un sessantanovenne allevatore orunese, già noto per precedenti vicende. Secondo quanto emerso dagli accertamenti svolti, l’uomo ha introdotto ripetutamente e illegalmente il proprio gregge di pecore all’interno di terreni comunali, che una donna ha ricevuto in regolare affitto dal Comune di Ortacesus e per i quali paga un canone annuale all’amministrazione pubblica. Stanca di tale prevaricazione, la donna ha segnalato l’accaduto ai militari dell’Arma che con alcuni accertamenti hanno verificato la veridicità della denuncia.