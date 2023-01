Gonnosnò

In programma anche “Portalis abertus” e la Sagra de sa petza de satitzu

Tre appuntamenti a Gonnosnò per venerdì 6 gennaio: alla tradizionale “Paschixedda in bixinau” si associano “Portalis abertus” e la “Sagra de sa petza de satitzu”. La giornata è organizzata dalla Pro loco Sant’Elena in collaborazione con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ignazio Peis.

Si incomincerà alle 10 in Corso Umberto con l’apertura degli stand, dei portali e del mercatino di Natale. In programma anche una dimostrazione sulla lavorazione dell’argilla, un momento dedicato alla lettura (“Leggiamo con la befana”) e giochi per bambini a cura del gruppo culturale di Alessandra Sorcinelli. La befana offrirà i doni ai piccoli. La mattinata sarà allietata dai canti itineranti natalizi di Nicola Caria.

Altre due dimostrazioni riguarderanno i coltelli tradizionali e la preparazione di piatti tipici. Alle 13 nella piazzetta della chiesa inizierà la sagra de sa petza de satitzu. I visitatori potranno gustare il piatto completo accompagnato dai malloreddus alla campidanese.

Alle 15 in piazza della chiesa verrà riproposto il presepe vivente con i bambini e alle 16 spazio alla sfilata a cura dell’associazione culturale Mamutzones di Samugheo. Dalle 17.30 nella piazzetta della sagra uno spettacolo di musica sarda con Carlo Crisponi e Carlo Boeddu. Ancora musica dalle 20, con il dj set Ale Zeta.

Durante tutta la giornata sarà possibile visitare inoltre il Museo dell’arte contadina, la chiesa di Sant’Elena a Gonnosnò e la chiesa di Santa Maria a Figu.

“Quella di quest’anno sarà una bella e ricca edizione di Paschixedda in bixinau, Portalis abertus e Sagra de sa petza de satitzu”, dice la presidente della Pro loco, Ambra Pusceddu. “Una giornata ricca di appuntamenti e di belle cose. Non mancate”.

Mercoledì, 4 gennaio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.