Oristano

L’Asl chiamata a fronteggiare la nuova emergenza per evitare lo stop di alcuni servizi

Si preannuncia un’estate di fuoco per l’ospedale San Martino, dove la funzionalità di diversi reparti già in questi giorni è compromessa dall’avvio delle ferie obbligatorie del personale.

Assenze che, in una situazione di organici già risicati, lasciano turni di lavoro scoperti in diversi reparti, con gli immaginabili disagi per i pazienti e per il personale rimasto in servizio, chiamato ad accumulare ore e carichi di lavoro oltre il consentito dalle leggi e dalla resistenza umana, pur di coprire qualche falla.

Fra le situazioni più critiche quella del Pronto Soccorso, dove, per le assenze previste per legge e quindi irrinunciabili, al momento è impossibile garantire la turnazione su 24 ore.

Tra ieri pomeriggio e la notte scorsa, la responsabile del servizio, la dottoressa Priscilla Ongetta è dovuta rimanere al lavoro per 18 ore di filato, per evitare di lasciare scoperto il presidio, e come lei già nei giorni scorsi altri medici hanno dovuto sobbarcarsi turni altrimenti scoperti.

Sempre al Pronto Soccorso, per la copertura del turno di stamattina si è dovuto ricorrere a uno dei medici degli altri reparti del San Martino. Una misura di emergenza che però deve fare i conti con le difficoltà crescenti in tanti reparti, dove la situazione rischia di degenerare nei prossimi giorni.

In Radiologia, dove sono rimasti appena 8 medici (dei quali solo 6 disponibili per i turni notturni e festivi), con l’avvio delle ferie e per le assenze obbligatorie del personale è già difficile garantire il servizio, da oltre due anni ridotto alle sole urgenze e agli esami dei ricoverati.

Gravi difficoltà si registrano anche in Nefrologia, dove anche il primario e direttore sanitario della Asl Antonio Pinna si trova a dover coprire più turni del dovuto, per continuare a garantire un servizio fondamentale, attivo anche per le urgenza durante la notte.

Criticità anche in Medicina. Nel reparto sono ricoverati ancora alcuni pazienti affetti da Covid e i restanti posti letto sono sempre insufficienti a fronteggiare le esigenze, specie dopo la chiusura del reparto di medicina del Delogu di Ghilarza.

La già scarsa dotazione dell’Anestesia (con i medici da qualche settimana chiamati anche a fronteggiare le sedute operatorie al Mastino di Bosa e, dalla prossima settimana, anche al Delogu di Ghilarza ) imporrà la sensibile contrazione dell’attività chirurgica che dalla fine del mese e fino al prossimo mese di ottobre, sarà riservata nuovamente alle sole urgenze. Né è servita a risolvere il problema la convenzione stipulata con la Asl di Nuoro, da dove arriva a supporto del San Martino un anestesista per 12 ore, ma neanche una volta alla settimana.

Questi e altri problemi sono da qualche giorno sul tavolo del direttore generale Angelo Serusi, chiamato a trovare soluzioni immediate all’emergenza per evitare la chiusura di parti importati del San Martino in coincidenza del periodo estivo.

Giovedì, 16 giugno 2022