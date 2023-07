Partono i nuovi interventi di manutenzione stradale a Sassari - Notizie

A partire dal 25 luglio e fino a ottobre, saranno eseguiti lavori di manutenzione stradale a Sassari per circa 2,5 milioni di euro, finanziati prevalentemente con risorse comunali (quasi 1,5 milioni) e in parte con contributi regionali (700mila) e ministeriali (115mila).

L'obiettivo dell'amministrazione è migliorare la sicurezza stradale e allo stesso tempo arrecare il minor disagio possibile alla cittadinanza. Per questo è stato scelto il periodo estivo e alcuni lavori potranno essere eseguiti durante le ore notturne per non limitare il traffico. Gli interventi, programmati dal settore infrastrutture per la mobilità che ha individuato le priorità in base alle condizioni di degrado di strade e marciapiedi e tenendo conto dei diversi flussi di traffico e dei percorsi abituali degli studenti, interesseranno sia la parte centrale della città sia i quartieri periferici, sino alle borgate.

In particolare, tra luglio e agosto, il calendario delle bitumature prevede via Rockefeller (tratto da rotatoria dei Carabinieri a rotatoria con Rizzeddu, Verona, Gioscari), via Gioscari (tratto da rotatoria con Via Rizzeddu, Verona, Rockefeller a ingresso Centro Sportivo Hangar), la rotatoria di via Rockefeller - Rizzeddu - Verona - Gioscari, via Rockefeller (tratto da rotatoria con Rizzeddu, Verona, Gioscari a rotatoria dei Carabinieri), via Washington, via Parigi, via Budapest, via Caniga (dal distributore di carburanti fino all'ingresso dell'abitato), via Papa Giovanni XXIII (rifacimento dei giunti di dilatazione del cavalcaferrovia per ripristino viabilità), la S.S. 291 (tratto comunale via Predda Niedda), la rotatoria di via Predda Niedda (incrocio strada 16 e strada 22) e via De Carolis (che diventerà a senso unico in direzione Luna e Sole).

Nel frattempo si stanno per concludere le attività di progettazione di altri quattro lavori di manutenzione stradale per ulteriori 3,5 milioni di euro, di cui oltre 2 milioni comunali e i restanti finanziati con fondi regionali.

Complessivamente, si tratta di lavori per oltre 6 milioni di euro che interesseranno in una settantina di vie, per un totale di circa 200mila metri quadri. Interventi che vanno a sommarsi ai precedenti già eseguiti per oltre 8 milioni di euro.



