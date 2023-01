“Non ci sono state date informazioni precise sulle cause del blocco”, raccontano gli studenti. Non si esclude, dunque, che i disagi possano replicarsi anche su altre corse, lungo quella linea.

Tra i pendolari anche lavoratori e persone dirette in alcuni ambulatori del capoluogo per visite mediche.

All’altezza di Pabillonis il treno si è fermato: “Abbiamo atteso 20 minuti l’arrivo del pullman sostitutivo e altri 32 minuti la partenza del bus, acceso e poi rispento in attesa dell’arrivo di altri treni per aumentare il carico”, denunciano alcuni giovani che si stanno recando all’università per la sessione invernale.

Lavori sulla linea ferroviaria? Non è chiaro che cosa abbia fatto diventare “un incubo” il viaggio dei pendolari oristanesi sul treno delle 9.30 per Cagliari, partito già con 10 minuti di ritardo dalla stazione.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail