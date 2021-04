Partite Iva in piazza a Cagliari, a Radio CASTEDDU Massimiliano: “A 42 anni costretto a farmi aiutare dai miei genitori pensionati”

A Cagliari c’è chi è arrivato da molto lontano, Massimiliano di Castelsardo è un barista, titolare di due locali, ha 42 e ha percorso tanti chilometri per protestare con forza “e per vedere se riusciamo a fare qualcosa: io non ce la faccio più, soldi non ne ho. Sono quasi due anni che siamo messi così, ho comprato e mi hanno fatto aprire in ritardo. Ho perso la stagione l’anno scorso e ho paura di perderla anche quest’anno. Lo Stato mi ha dato 1200 euro e non ce la faccio più ad andare avanti. Quindi sono sceso a Cagliari per la manifestazione però non c’era nessuno, per me, per menefreghismo. I miei genitori mi stanno dando una mano, sono stato a Milano, Cremona, ho girato per l’Italia per 20 anni, poi sono tornato in Sardegna per stare vicino ai miei genitori”.

Risentite qui l’intervista a Massimiliano Viola del direttore Jacopo Norfo e di Paolo Rapeanu

e scaricate gratuitamente l’APP di RADIO CASTEDDU