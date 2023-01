Nurachi

C’è ancora tempo per chi desidera imparare a conoscere i vini, saperne apprezzare le qualità organolettiche e, perché no, diventare un esperto assaggiatore di vino. È stata posticipata al 2 febbraio la partenza del corso di 1° livello di assaggiatori di vino organizzato dall’ONAV di Oristano.

Il corso sarebbe dovuto iniziare ieri ma è stata rimandato al mese successivo per motivi organizzativi ma anche per dare tempo ha chi ancora non l’ha fatto, di iscriversi.

La sede in cui si terranno le 14 lezioni in programma sarà a Nurachi. Durante il corso si degusteranno oltre 50 vini e il costo comprende: l’iscrizione all’Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino di Oristano per il 2023, il testo didattico, la valigetta con i sei calici, le 14 lezioni e la visita didattica in cantina ma anche l’esame finale e, con il superamento, la consegna del diploma di “Assaggiatore di vino”, la spilla e il cavatappi targato Onav e, infine, l’abbonamento annuale alla rivista “L’assaggiatore”.

Per informazioni si può contattare l’Onav di Oristano all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Mercoledì, 18 gennaio 2023