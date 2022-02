Ad Arborea, invece, i consiglieri di opposizione Marco Pinna e Giovanni Marras hanno presentato un mozione. Il documento è rivolto al governo italiano al quale si chiede di “garantire tempestivamente lo stato di rifugiati ai cittadini ucraini che ne facciano richiesta”. Nella mozione i consiglieri Pinna e Marras propongono diverse iniziative per affrontare la crisi militare causata dalla guerra in Ucraina, ma anche quella economica che rischia di riversarsi sulle imprese e sulle famiglie-

“Il Comune di Terralba raccoglie le adesioni di cittadini e associazioni che sono disponibili ad ospitare profughi provenienti dall’Ucraina”, ha dichiarato il sindaco Sandro Pili. “Per manifestare la propria disponibilità si può scrivere all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , indicando nome, cognome, numero di telefono e il tipo di accoglienza che si intende offrire”.

In queste ore sono decine di migliaia gli abitanti dell’Ucraina che cercano di lasciare il paese, perché in pericolo è la loro stessa vita.

