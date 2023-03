Parte la lotta alle cavallette, ma i militari dell’esercito ancora non si vedono

Noragugume

Vertice operativo col prefetto, presenti anche sindaci e assessore regionale

Parte da Noragugume la lotta contro l’invasione delle cavallette. Grazie ad uno stanziamento della Regione di 17 milioni scatta l’intervento di bonifica sui 135mila ettari di territorio del Centro Sardegna infestato dalle terribili locuste.

Sono operativi 130 uomini con 24 mezzi che saranno messi a disposizione dei Comuni colpiti dalla piaga.

L’area delimitata, riguarda 26 Comuni: Anela, Austis, Benetutti, Bidonì, Bolotana, Bono, Bortigali, Bottidda, Bultei, Burgos, Dualchi, Esporlatu, Illorai, Lei, Noragugume, Nughedi Santa Vittoria, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Sarule, Sedilo, Silanus, Sorradile, Teti.

Oggi incontro operativo a Noragugume, convocato dal prefetto di Nuoro Gianfranco Dionisi , presenti i sindaci dei territori interessati e l’assessora regionale dell’Agricoltura Valeria Satta.

Purtroppo, come ha confermato lo stesso prefetto mancano le squadre che devono monitorare il territorio. Il rappresentante del Governo aveva infatti chiesto l’aiuto dell’esercito, ma sino ad oggi non avrebbe ottenuto alcuna risposta.

“Oggi, insieme ai sindaci dei territori colpiti dalla piaga delle cavallette, iniziamo a vedere le azioni di contrasto all’emergenza, messe a punto dall’Agenzia Laore con il supporto degli uomini di Forestas, del Corpo Forestale e delle forze di polizia come indicato dal prefetto di Nuoro”, ha dichiarato l’assessore dell’Agricoltura, Valeria Satta, che questa mattina si è recata per un nuovo sopralluogo a Noragugume, in cui ha visitato la centrale operativa insieme ai primi cittadini dei comuni coinvolti.

“Si è partiti – spiega l’assessore Satta – da un attento lavoro di studio, in collaborazione con le università, e arrivati ad un piano di azione tangibile, verificabile: tutti i cittadini possono vedere concretamente ciò che la Regione sta facendo per la tutela degli agricoltori, degli allevatori e di tutti i sardi. La maggioranza dei sindaci presenti oggi ha accolto favorevolmente l’azione messa in campo dalla Giunta e dal Consiglio regionali, e da Laore con l’aiuto costante del Prefetto di Nuoro. Comprendo – ha concluso l’assessore dell’Agricoltura – lo sconforto e la frustrazione di alcuni sindaci, ma invito anche i più reticenti a non cadere nella polemica e ad unirsi all’attuale collaborazione di tutte le forze in campo che, siamo certi, garantirà un esito positivo dell’emergenza”.